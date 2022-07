Fortnite x Dragon Ball? Il crossover sarebbe in arrivo

La tanto vociferata collaborazione di Fortnite e Dragon Ball sembra essere ormai realtà, e lo sappiamo grazie a diversi file che Epic Games ha lasciato non crittografati con la patch più recente per il gioco.

Oggi è arrivata nel gioco la patch 21.20 di Fortnite. Si tratta di un aggiornamento più o meno usuale rispetto agli standard di gioco; ha portato con sé nuove skin, le missioni di Indiana Jones e poco altro.

Capita che, tra tutta la valanga di nuovi file aggiunti a Fortnite, diversi di loro confermino la collaborazione con Dragon Ball. Un "dispositivo di resistenza" per la modalità creativa di Fortnite che è fondamentalmente una piccola bottiglia o capsula con il logo di Dragon Ball Capsule Corp su di essa.

FORTNITE X DRAGON BALL



Last year, I was made aware of a possible Dragon Ball collaboration in Fortnite, but until today, there hasn't been much news about it, so I thought it was canceled.



Today, Epic has added a logo to the files identical to a logo from Dragon Ball. pic.twitter.com/1aBo3r3El3