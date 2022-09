Ghost of Tsushima è stato un successo tale da spingere il team di Yakuza a realizzare il remake di Ishin

Like A Dragon: Ishin, un remake del titolo del 2014, disponibile solo in Giappone, è finalmente in arrivo in occidente, in parte perché Ghost of Tsushima ha dimostrato al team di sviluppo che questo tipo di gioco può avere successo a livello globale.

Parlando con Fanbyte, Masayoshi Yokoyama, capo dello studio e produttore esecutivo presso lo sviluppatore RGG Studio, ha spiegato che Ghost of Tsushima è stato un fattore trainante per espandere la portata del remake previsto per il febbraio 2023.

"Abbiamo visto quanto è andato bene Ghost of Tsushima e che si trattava di un'ambientazione giapponese realizzata da americani, quindi questo ci ha dato fiducia sul fatto che Ishin possa andare bene anche in America", ha detto Yokoyama. Ha aggiunto che i tempi e la portata dell'uscita di Ishin sono stati favoriti anche da Yakuza: Like A Dragon, che ha ulteriormente consolidato e ampliato il seguito del gioco in occidente.

Ghost of Tsushima è stato un successo epocale per Sucker Punch e PlayStation Studios. A luglio, l'avventura open-world ha festeggiato il suo secondo anniversario e 10 milioni di copie vendute. È in sviluppo anche un adattamento cinematografico, con un cast giapponese.

I fan di Yakuza hanno molto altro da aspettarsi oltre al remake di Ishin. Like A Dragon 8, che in qualche modo è il vero nome del prossimo gioco principale di Yakuza, arriverà nel 2024.

Nel frattempo, un altro spin-off, Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, sarà lanciato nel 2023.

Fonte: Gamesradar.