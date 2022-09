Like a Dragon: Ishin! non avrà il doppiaggio in inglese per motivi di autenticità

Pur avendo sempre avuto successo in Giappone, negli ultimi anni il franchise di Yakuza ha iniziato ad attrarre un pubblico globale. Un effetto collaterale di questo è che le recenti uscite del franchise - Yakuza: Like a Dragon ed entrambi gli spinoff di Judgment - sono stati lanciati in occidente con un doppiaggio in inglese, mentre i precedenti titoli erano interamente in giapponese con sottotitoli in inglese.

Nei prossimi due anni sono in arrivo molti altri giochi della serie, ma uno di questi non avrà il doppiaggio in inglese. Lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio ha confermato che il prossimo Like a Dragon: Ishin! - remake dello spinoff Yakuza Ishin del 2014, uscito solo in Giappone, non avrà un doppiaggio in inglese e avrà invece sottotitoli in inglese con dialoghi in giapponese. Secondo gli sviluppatori, è stata presa questa decisione per motivi di autenticità.

"Per il remake di Ishin useremo i sottotitoli", ha dichiarato lo sviluppatore. "Non stiamo doppiando le voci fuori campo. Stiamo traducendo il gioco in inglese, ma il vocabolario specialistico e il modo in cui la gente parlava durante l'epoca Bakumatsu avrebbero reso le battute incredibilmente lunghe, quindi non avrebbe funzionato. Questa volta useremo i sottotitoli".

Like a Dragon: Ishin! è ambientato in Giappone nel tardo periodo Edo, quindi, data l'ambientazione, il ragionamento dello sviluppatore ha sicuramente senso. Naturalmente, gli altri giochi in uscita della serie - Like a Dragon 8 e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - saranno probabilmente lanciati in Occidente con i doppiaggi completi.

Like a Dragon: Ishin! arriverà il 21 febbraio 2023 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.