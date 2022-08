Gotham Knights svela 28 tute per i nostri eroi

Dopo aver svelato i suoi primi 16 minuti di gioco nei di Batgirl solo poche ore fa, Gotham Knights, il titolo cooperativo di Warner Bros., è già tornato sotto i riflettori. Ma questa volta, l'obiettivo non è mostrarci le mosse che i nostri eroi possono eseguire, quanto svelare parte del guardaroba a cui avremo accesso.

Eravamo più o meno convinti che ci sarebbero stati molti costumi per Batgirl, Robin, Nightwing e Redhood, ma sembra che ce ne siano molti di più del previsto. Anche se non tutto è stato ancora mostrato, IGN ha avuto la possibilità di dare un'occhiata a 28 dei costumi disponibili nel gioco, inclusi i costumi della versione Deluxe del gioco.

Se abbiamo già diritto ad una bella panoramica delle tante collezioni di costumi che sarà possibile trovare in gioco, a cominciare dalle skin di KnightWatch realizzate direttamente da Jim Lee, leggendario artista di DC Comics, apprendiamo che ci saranno un totale di 11 set diversi all'avvio del gioco. In altre parole, in tutto, i giocatori avranno 44 costumi tra cui scegliere per i loro supereroi.

Per Patrick Redding, direttore creativo, e Geoff Ellenor, game director, la personalizzazione è un elemento molto importante nella produzione di un videogioco; è per questo motivo che hanno optato per una vasta gamma di outfit. L'obiettivo qui è quello di consentire ai giocatori di incarnare meglio i diversi personaggi mantenendo un "certo grado di coerenza".

Gotham Knights sarà disponibile per i giocatori il 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: IGN