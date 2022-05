Gotham Knights domani nuove informazioni e forse anche nuovo gameplay

Prima che il Summer Game Fest di Geoff Keighley fagociti tutte le possibili presentazioni e approfondimenti, c'è chi anticipa i tempi. L'account Twitter ufficiale di Gotham Knights ci ha appena fatto sapere che domani 10 maggio potremmo sapere qualcosa di più sul nuovo co-op con protagonisti Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso.

Proprio quest'ultimi dovrebbero essere protagonisti anche del gameplay che dovremmo vedere domani, oltre al rilascio di tante nuove informazioni. Resta da capire soprattutto se si tratterà di un co-op a due o a quattro giocatori, visto che proprio il PS Store propone ultimamente quest'ultima opzione.

Mission update from the Belfry: Nightwing and Red Hood. Powers Club. Tomorrow. 6 AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/n5kEqeRoV1