Gotham Knights non avrà Joker, pubblicato un nuovo video gameplay con protagonista Batgirl

Tramite un comunicato stampa, Warner Bros. Games e DC hanno svelato un nuovo trailer di Gotham Knights, l’action RPG open world in terza persona sviluppato da Warner Bros. Games Montréal.

Il video presenta il gameplay e le animazioni personalizzate di Batgirl, alias Barbara Gordon. Combattente altamente addestrata, nonché un'esperta programmatrice e hacker, Batgirl porta forza bruta e cervello nel team di cavalieri. Con la sua arma distintiva, il tonfa, e una temibile combinazione di kickboxing, capoeira e jiu-jitsu, Batgirl può stendere senza problemi potenti avversari grandi il doppio di lei. Ora che all'orizzonte si profilano pericoli vecchi e nuovi, Batgirl è più determinata che mai a tenere al sicuro Gotham e a evitare che la città scivoli nel caos.

Durante una sessione di domande e risposta al San Diego Comic-Con i creatori hanno spiegato che nel gioco "Batman è morto per davvero", con Joker che non sarà presente, ma che la stessa cosa non si può dire di Harley Quinn. Eccovi il filmato.

Vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile dal 25 ottobre su PC e console. È possibile prenotare ora il gioco per ricevere la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC.