Gotham Knights riceverà un nuovo trailer e dettagli al Summer Game Fest, ecco quando

Ogni giorno che passa ci stiamo dirigendo verso una nuova edizione del Summer Game Fest, evento da cui emergono grandi reveal di giochi attesi dalla community e dove riceviamo sempre più di qualche sorpresa. Ora, è stato confermato che Gotham Knights avrà un nuovo trailer al Summer Game Fest, dove, secondo alcune indiscrezioni, arriveranno anche grandi notizie.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il Summer Game Fest ha confermato l'evento reveal di Gotham Knights, che si svolgerà il 9 giugno alle 20:00 orario italiano. Nonostante non si sappia cosa verrà effettivamente presentato, le aspettative dei giocatori sono davvero alte.

Ricordiamo che il mese scorso sono stati rilasciati molti dettagli del nuovo titolo WB Games Montreal, mettendo in evidenza attributi come il nuovo gameplay. Inoltre, sono stati rivelati dettagli su sviluppo, livellamento e combattimento, insieme alla conferma definitiva che il titolo non arriverà su console last-gen, Xbox One e PS4. Anche così, ci sono molte informazioni che non sono ancora note sul gioco e che dovrebbero essere condivise appunto nel prossimo evento.

