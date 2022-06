Gotham Knights nel nuovo trailer ufficiale dedicato a Robin

Tramite un comunicato stampa, Warner Bros. Games e DC hanno svelato il trailer ufficiale dedicato a uno dei personaggi dell’action RPG open world in terza persona Gotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal. Il video presenta il gameplay e le animazioni personalizzate di Tim Drake, il più giovane dei quattro cavalieri e il terzo protetto di Batman ad assumere l'identità di Robin.

Esperto nell'uso del bastone pieghevole e specialista di tecniche furtive, guerra psicologica e ragionamento deduttivo, Robin è un vero osso duro. Usando la tecnologia di teletrasporto del satellite della Justice League, Robin può passare in un lampo da un lato all'altro del campo di battaglia, sfruttando velocità ed effetto sorpresa a proprio vantaggio.

Compensa ciò che gli manca in esperienza con un'intelligenza innata e doti investigative pari, se non superiori, a quelle dello stesso Batman. Robin è profondamente convinto che Gotham City abbia bisogno di Batman, e ambisce a indossare il famoso mantello. Quando arriverà il momento, lui sarà pronto. Eccovi il trailer.

L'uscita mondiale di Gotham Knights è prevista per il 25 ottobre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. È possibile prenotarlo ora per ricevere la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC.