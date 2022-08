Gotham Knights nel nuovo video gameplay incentrato su Red Hood

Dopo alcuni trailer di gioco dedicati a Nightwing, Batgirl e Robin, lo sviluppatore di Gotham Knights WB Montreal sta completando la sua vetrina di eroi con un nuovo look a Jason Todd AKA Red Hood. Un ex Robin, Todd è stato assassinato dal Joker e infine resuscitato dalla Lega degli Assassini attraverso l'uso di un Pozzo di Lazzaro.

Oltre a riportarlo in vita e in condizioni di combattimento ottimali, il Pozzo di Lazzaro ha anche conferito a Todd poteri mistici, che usa per aiutarlo ad attraversare più rapidamente Gotham.

In Gotham Knights, Red Hood usa metodi di combattimento non letali per proteggere Gotham City dopo la morte di Batman ed è descritto come un tiratore scelto altamente qualificato e un abile combattente corpo a corpo che ha raggiunto l'apice della forza umana. Qui di seguito potete vederlo all'opera.

Vi ricordiamo che Gotham Knights verrà lanciato il 25 ottobre per Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Fonte: GodIsAGeek