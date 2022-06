Halo Infinite potrebbe ricevere espansioni e DLC per la campagna dopo il 2024

Stando a un leak emerso di recente, sembra che Halo Infinite potrebbe ricevere espansioni e DLC per la campagna e, sempre secondo la fonte, ci sarebbero anche novità in arrivo per il multiplayer.

Il leak proviene dallo YouTuber Sean W, che in un video ha condiviso alcune potenziali informazioni su Infinite.

I dettagli sono un po' vaghi, quindi quanto emerso deve essere preso con la dovuta cautela.

Stando allo YouTuber, 343 Industries avrebbe in cantiere espansioni e DLC per la campagna che, però, sarebbero in arrivo dopo il 2024. Questi nuovi contenuti dovrebbero essere delle parti della storia scritte da da Joseph Staten, ovvero colui che ha dato nuova vita a Infinite.

Il leak svela anche le possibili novità in arrivo nelle prossime 4 stagioni del multiplayer. Secondo Sean W, dalla stagione 3 alla 6, Halo Infinite dovrebbe ricevere nuove armi, diverse modalità, nuovi veicoli e armi di ritorno dai capitoli precedenti.

Siamo nel mondo dei rumor, quindi la notizia va presa con le pinze in attesa di conferme da parte di 343. Nel frattempo, vi ricordiamo che Halo Infinite darà via ai test pubblici per la campagna co-op il prossimo mese.

Fonte: YouTube.