Halo Infinite lancia la Stagione 2 ma finisce fuori dalla top 100 di Twitch

Halo Infinite ha da poco lanciato la Stagione 2 ma, a quanto pare, il titolo di 343 Industries continua ad avere problemi, dato che non figura più tra i 100 giochi più popolari di Twitch.

Si tratta di un risultato abbastanza preoccupante per lo studio che, evidentemente, non è riuscito ad attrarre gli utenti della piattaforma verso il multiplayer free-to-play.

Paul Tassi, giornalista di Forbes, scrive su Twitter: "Halo Infinite al di fuori della top 100 su Twitch un giorno dopo il lancio della seconda stagione".

"Capisco che non sarebbe mai stato come Fortnite o Valorant, ma così mi sembra esagerato".

Halo Infinite outside of the top 100 on Twitch a day after season 2 launch



I get that it was never gonna be like Fortnite or Valorant but come on