Hogwarts Legacy, la data di uscita trapelata dall'art book?

Al momento, i fan di Harry Potter non hanno ancora un'idea precisa della data di uscita di Hogwarts Legacy a parte un vago "fine 2022", che suggerisce intorno a dicembre. Ora, un libro su Amazon potrebbe aver appena confermato esattamente una data di lancio specifica.

Era da un po' che sapevamo del libro The Art and Making of Hogwarts Legacy, che probabilmente verrà lanciato insieme al gioco, e quando è apparso inizialmente era destinato a un'uscita a settembre. Questa data poteva essere quindi un placeholder dato che ora la nuova data è il 6 dicembre. Si tratta di una data molto specifica il che fa pensare che anche il gioco uscirà per quel periodo.

Inoltre, a parte il lancio di dicembre che ha molto senso, il 6 dicembre è un martedì. Tutti i giochi Warner Bros di quest'anno sono stati pubblicati di martedì, come Gotham Knights e Lego Star Wars: La Saga Degli Skywalker, quindi i pezzi del puzzle sembrano combaciare.

Fino a quando WB Games non annuncerà la corretta data di lancio di Hogwarts Legacy, questo è solo un rumor, ma se corretto, l'annuncio potrebbe arrivare molto prima dato che Amazon ha già pubblicato.

