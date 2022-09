Hogwarts Legacy vi fa già scegliere la vostra Casa e la vostra bacchetta

I fan della saga di Harry Potter conoscono bene l’importanza e la centralità delle case di appartenenza dei maghetti in formazione nell’istituto magico più famoso e importante d’Inghilterra e oltre. Ci sono fasi decisive che accadono prima dell’inizio degli studi nel castello magico, il primo è il ricevimento della lettera via gufo che invita il nuovo mago a studiare nella scuola (con gran sorpresa dei nati babbani, ovvero i figli dei non maghi), la scelta della bacchetta (“e’ la bacchetta che ti sceglie!”) e lo smistamento nelle case il primo giorno di scuola, dopo il viaggio in treno partito dal binario 9 e ¾ e l’attraversamento del lago sulle poco rassicuranti barche guidate dal custode del castello, Rubeus Hagrid.

Nello smistamento delle case, ognuno degli studenti e sottoposto all’esame del cappello magico, un vecchio arnese rattoppato e parlante, che dopo esser stato posato in testa all’alunno e studiato i pensieri e le potenzialità, lo assegna ad una delle quattro case di Hogwarts: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde.

Nei giorni scorsi ci è stato mostrato l’aspetto delle sale comuni (i luoghi di ritrovo dopo la fine delle lezioni, accessibili solo agli studenti assegnati alla casa e accessibile solo dietro risposta ad una domanda, che può essere una parola d’ordine o una domanda specifica, come nel caso della casa di Corvonero), e oggi scopriamo che sarà possibile importare i dati dell’Harry Potter Fan Club all’interno di Hogwarts Legacy, dati che comprendono la casa di appartenenza e la Bacchetta magica. Per farlo basterà linkare gli account WB Games e quello del Club, secondo queste istruzioni. Chi lo fa riceverà inoltre in omaggio due premi esclusivi, la Maschera a teschio d’uccello e L’abito scolatstico da fanatico della Casa.

