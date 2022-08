Hogwarts Legacy avrà dialoghi con risposte multiple come mostrato da questa clip

Mancano ancora diversi mesi all'uscita di Hogwarts Legacy, ma di certo i fan non rimangono a corto di dettagli. L'ultima clip pubblicata dall'account ufficiale del gioco ci mostra qualcosa in più riguardo le meccaniche che i giocatori troveranno al suo interno.

Tra queste saranno presenti dialoghi a scelta multipla: la clip in questione ci mostra diverse risposte che possono essere date, in questo caso riguardo l'imparare o meno la Maledizione Cruciatus. Si tratta di una scelta importante e Hogwarts Legacy prende come esempio questa situazione proprio per far capire ai giocatori l'importanza che ha una risposta piuttosto che un'altra.

Recentemente il team di sviluppo ha mostrato in un video l'unboxing della splendida Collector's Edition, che contiene tra le altre cose, anche un libro con una bacchetta che levita. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questa breve ma esplicativa news.

In a forgotten passage below Hogwarts, a choice must be made. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/GY8wh7XQc5 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 30, 2022

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile il 10 febbraio 2023 su PC e console. Durante la Gamescom è stato mostrato anche unnuovo video gameplay dedicato alle caverne spettrali e piene di mostri.