Hogwarts Legacy: annunci e sorprese in occasione del Back to Hogwarts in un nuovo video!

In occasione del Back to Hogwarts, è stato pubblicato un nuovo video di Hogwarts Legacy, in grado di mostrarci nuovi ambienti, tra i diversi saloni di Serpeverde, Grifondoro, Corvonero e Tassorosso ma le novità importanti sono altre, soprattutto per tutti i fan che hanno un account attivo su Harry Potter Fan Club e di Warner Bros:

"Durante le celebrazioni di quest’anno, in particolare, i fan hanno potuto guardare Back To Hogwarts 2022 – A Look Ahead, una presentazione stracolma di notizie e aggiornamenti che evidenzia alcuni elementi elettrizzanti presenti nel mondo magico, durante la quale è stato svelato un Easter egg inaspettato all’interno di una missione secondaria di Hogwarts Legacy: le rovine del castello presso cui è ambientata sono infatti le stesse rovine che i visitatori del Wizarding World of Harry Potter nell’Islands of Adventure dell'Universal Orlando Resort possono vedere nell’attrazione Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure del parco. E questo è solo uno dei tanti riferimenti nascosti in Hogwarts Legacy che i fan più attenti potranno scovare"

"Per festeggiare Back to Hogwarts, oggi Warner Bros. Games ha annunciato che i fan del mondo magico potranno collegare i loro account dell’Harry Potter Fan Club e di Warner Bros. Games per importare la propria casa e bacchetta in Hogwarts Legacy. Dopo l'esperienza ufficiale dello Smistamento e la Cerimonia della Bacchetta dell’Harry Potter Fan Club, i giocatori potranno quindi portare i loro alter ego in Hogwarts Legacy. Collegando gli account, nel gioco si sbloccheranno la maschera del teschio col becco e le esclusive 'toghe per fan-atici delle case', un set speciale di toghe che permetterà ai giocatori di rappresentate la loro casa di Hogwarts con stile."

Hogwarts Legacy arriverà su per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 10 febbraio 2023. La data di uscita per il Nintendo Switch sarà confermata più avanti.