Hogwarts Legacy non avrà una feature tanto richiesta dai fan

Portkey Games e Avalanche Software hanno confermato in una sessione di domande e risposte aggiornata sul sito Web di Hogwarts Legacy che il Quidditch non sarà giocabile nel prossimo titolo fantasy. Mentre i giocatori possono ancora usare le scope per volare in giro per il luogo ed esplorare gli ambienti, il popolare sport dei maghi non è disponibile in Hogwarts Legacy.

"Il Quidditch non è giocabile in Hogwarts Legacy. Tuttavia, il volo della scopa per attraversare il mondo e la corsa delle scope fanno parte del gioco. I giocatori faranno anche volare le scope per esplorare luoghi nuovi e familiari che circondano il castello di Hogwarts" si legge sul sito.

Fin dal reveal del gioco i fan si erano chiesti se anche il popolare sport di Hogwarts avrebbe avuto una parte, ma dopo una serie di risposte nebulose ora arriva la conferma: purtroppo il Quidditch non ci sarà.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PC e console: recentemente per celebrare la giornata di Hogwarts tenutasi ieri lo studio ha mostrato alcuni scenari inediti con un nuovo trailer.

Fonte: VGC