Hogwarts Legacy ha 'acquisti in-game' e interattività online

L'avventura open world Hogwarts Legacy, sviluppata da Avalanche Software, ha ricevuto dalle autorità australiane una classificazione in base all'età, che potrebbe rivelare dettagli non confermati.

Nella descrizione della classifica vengono citate sia le funzionalità online che gli acquisti in-game. Interessante soprattutto il riferimento alle possibili funzionalità online, dal momento che gli sviluppatori di Avalanche Software hanno infatti chiarito inequivocabilmente in passato che il gioco avrà una pura esperienza single-player.

Un altro punto interrogativo si trova dietro gli acquisti o le microtransazioni in-game menzionati. Come chiarito recentemente, tutti i giocatori che acquisteranno solo la versione standard di Hogwarts Legacy potranno acquistare separatamente i contenuti della Deluxe Edition, incluso il Dark Arts Pack. Resta da vedere se verranno offerti ulteriori acquisti in-game, anche perché gli sviluppatori hanno sottolineato più volte che il gioco non avrà microtransazioni al suo interno.

In Hogwarts Legacy sarà possibile per la prima volta creare il proprio personaggio ed esplorare il mondo aperto del gioco, con i protagonista perseguitato da un oscuro pericolo. Viene promessa un'avventura fantasy coerente, in cui i fan possono aspettarsi numerosi contenuti ed elementi noti dei libri o dei film popolari.

Fonte: PSU