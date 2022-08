Hogwarts Legacy bruttissime notizie: il gioco è stato rinviato ma ora abbiamo una data di uscita

Warner Bros. e Portkey hanno annunciato che Hogwarts Legacy è stato posticipato fino al 2023. In un post su Twitter, la società ha dichiarato:

"Hogwarts Legacy verrà lanciato il 10 febbraio 2023 per PlayStation, Xbox e PC. La data di lancio di Nintendo Switch verrà rivelata a breve. Il team è entusiasta che voi possiate giocare, ma abbiamo bisogno di un po' più di tempo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile".

In un video pubblicato sull'account di Avalanche, Chandler Wood, community manager del gioco, ha dichiarato: "Potreste essere delusi dal fatto che il gioco sia stato rinviato al prossimo anno, ma siamo entusiasti di darvi finalmente una data di uscita".

