Hogwarts Legacy non avrà il Quidditch secondo una serie di fonti

I fan di Harry Potter stanno aspettando con impazienza l'imminente Hogwarts Legacy. Questo gioco trasformerà in realtà tutte le loro fantasie del mondo magico, poiché i giocatori potranno imparare incantesimi, cavalcare bestie magiche e scoprire luoghi misteriosi come sotterranei e stanze nascoste a Hogwarts. Tuttavia potrebbe mancare una parte importante dei libri e film.

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'azione in cui i giocatori assumeranno il ruolo di un giovane mago o strega che si unirà a Hogwarts come studente del quinto anno. Qui i giocatori dovranno risolvere alcuni misteri che minacciano il mondo magico.

Harry Potter è famoso per il suo mondo mitico, in particolare per la scuola di magia di Hogwarts. Ogni fan che ha visto o letto la serie si è imbattuto nello sport magico, il Quidditch. Indubbiamente, tutti vogliono provare questo sport, ma sembra che nel gioco non ci sarà.

Hogwarts Legacy will not feature playable quidditch, according to multiple sources close to the project. Quidditch will be part of the world, but the player character will not be able to play the sport. Video live now: https://t.co/hNublTcCay