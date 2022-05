Horizon Forbidden West in arrivo un DLC? Scoperta una nuova area

I giocatori di Horizon Forbidden West hanno scoperto un'area nascosta nel mondo di gioco che potrebbe anticipare la posizione per il futuro DLC. Tuttavia, è anche possibile che la regione trovata sia stata semplicemente tagliata dal gioco.

Una breve clip condivisa da Redditor lost48 mostra una zona lontana e irraggiungibile in Forbidden West, che si trova nell'area orientale della mappa. Nel video si vede un'alta montagna con una specie di fortezza in rovina in cima. Quando si utilizza la modalità foto per ingrandire, il giocatore vede un ambiente piuttosto dettagliato e persino diverse sporgenze di arrampicata interattive destinate ad Aloy per raggiungere la cima della collina.

La regione non è mai stata utilizzata in Forbidden West, poiché i giocatori semplicemente non possono raggiungere questa zona senza lasciare l'area di gioco della mappa. I fan hanno subito supposto che questa fosse una potenziale regione DLC non ancora completamente implementata nel gioco base. A quanto pare, potrebbe esserci gran parte del canyon disponibile per i giocatori da esplorare dietro il passaggio nascosto attraverso il forte in rovina. Naturalmente, c'è anche la possibilità che la fortezza di montagna sia stata rimossa dal gioco per vari motivi, cosa che spesso accade durante lo sviluppo.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: GamesRadar