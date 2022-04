Horizon Forbidden West, la preservazione dell'arte al centro di Guerrilla e di... Tilda

Uno degli elementi che ha destato più curiosità in Horizon Forbidden West era sicuramente il personaggo di Tilda, interpretata da Carrie-Anne Moss. Alla sua prima apparizione in uno dei trailer promozionali del titolo, in molti hanno speculato sulla sua figura, sorprendendosi però al primo reale incontro in-game (quello che leggerete dopo potrebbe essere classificato come spoiler, occhio).

Tilda doveva essere un personaggio molto diverso inizialmente, una donna destinata all'immortalità e risvegliatasi proprio nel tempo vissuto da Aloy. Ma dopo un incontro con il Rijksmuseum da parte di Guerrilla, il personaggio venne riscritto, trasformando Tilda in un'amante dell'arte e impegnata nella sua conservazione.

È stato proprio il Rijksmuseum ha scegliere le opere apparse in Forbidden West, proprio dopo aver letto la nuova biografia di Tilda. Queste le opere presenti:

La ronda di notte, Rembrandt van Rijn, 1642

Donna che legge una lettera, Johannes Vermeer, c. 1663

Titus in veste di San Francesco, Rembrandt van Rijn, 1660

Geremia lamenta la distruzione di Gerusalemme, Rembrandt van Rijn, 1630

Donna che legge musica, Han van Meegeren, 1935-1940

Selene ed Endimione, Gerard de Lairesse, c. 1680

La nave nella tempesta, nota come “La tempesta”, Willem van de Velde (II), c. 1680

Brocca con coperchio per la Gilda degli Orafi di Amsterdam, Adam van Vianen (I), 1614

La frenesia, Artus Quellinus (I) (opera attribuita), tra il 1648 e il 1662

Baccante, Adriaen de Vries, 1626

Fonte: PlayStationBlog