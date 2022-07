Horizon Forbidden West vince il premio 'miglior gioco dell'anno'

È ancora luglio, ma l'intera industria dei videogiochi del Regno Unito si è riunita a Develop:Brighton per celebrare la creatività e premiare i giochi che hanno ottenuto il maggior numero di elogi, una celebrazione che punta i riflettori sia sui videogiochi stessi che sui creatori e editori che lavorano ogni giorno per portare queste esperienze ai giocatori.

Secondo l'organizzazione, lo scopo di questi premi è quello di "celebrare l'eccellenza creativa" tra i titoli usciti tra giugno 2021 e giugno 2022, un formato non convenzionale che persiste da diversi anni.

I PlayStation Studios sono riusciti a raccogliere 4 premi e 2 di questi sono andati a Horizon Forbidden West di Guerrilla Games, incluso il premio come gioco dell'anno. Nella rosa dei candidati c'erano anche Deathloop, Forza Horizon 5, Life is Strange: True Colors, Sifu, Ratchet & Clank: Rift Apart, OlliOlli World e Unpacking, ma è stato scelto il gioco di Guerrilla Games.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile su PlayStation 4 e PlayStaton 5.

Fonte: Push Square