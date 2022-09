Judgment su PC ha una mod che riporta nel gioco Pierre Taki, l'attore arrestato per uso e possesso di cocaina

Una mod per la versione PC di Judgment ha "ripristinato" le sembianze di un attore che era stato rimosso dalla versione originale del gioco a causa di un arresto per uso e possesso di cocaina.

Come riportato da PCGamesN, un utente di Nexus Mods ha pubblicato una mod per il gioco che reintroduce Pierre Taki come doppiatore e attore di Kyohei Hamura.

Taki era originariamente presente nella prima versione del gioco per PS4 in Giappone, ma quando l'attore è stato arrestato e accusato di reati legati alla droga, Sega ha interrotto le vendite del gioco e lo ha sostituito con Miou Tanaka.

L'uso di droghe in Giappone comporta notevoli ripercussioni legali. Taki è stato condannato a diciotto mesi di prigione, sospesi per tre anni, dopo aver ammesso di aver fatto uso di cocaina.

Sia Judgment che Lost Judgment sono stati lanciati su PC la scorsa settimana.

Annunciata durante il TGS, l'uscita dei giochi per PC è stata una sorpresa per i fan, poiché in precedenza si era detto che il lancio per PC era stato bloccato dall'agenzia del protagonista Takuya Kimura.

L'anno scorso, il sito giapponese Nikkan Taishu ha affermato che, secondo alcune fonti, l'agenzia di Kimura Johnny & Associates avrebbe bloccato le versioni per PC dei giochi della serie Judgment perché non voleva che Kimura apparisse nei giochi per PC.

Il report sosteneva che Sega aveva cercato di portare Judgment e Lost Judgment su Steam, ma che l'agenzia stava bloccando la cosa e che avrebbe potuto porre fine alla serie dopo Lost Judgment.

Fonte: VGC.