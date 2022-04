Lyra basato su Unreal Engine 5 è disponibile in una demo

Epic Games ha ufficialmente lanciato Unreal Engine 5, il motore che ha svelato per la prima volta nel 2020. Questo è lo stesso motore utilizzato per la demo di Matrix dell'anno scorso, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

Ora l'engine è disponibile e scaricabile da chiunque. Inoltre, per iniziare il viaggio con Unreal Engine 5, Epic Games ha pubblicato Lyra, una nuova demo giocabile. Potete semplicemente giocare a Lyra – un mix tra Splitgate e Fortnite – ma ciò che rende unica questa demo è che può essere completamente personalizzata dal lato dello sviluppo. Questo offre agli utenti la possibilità di armeggiare con l'illuminazione, le posizioni delle piattaforme e altro ancora.

Epic Games ha anche lanciato City Sample, un'altra demo di Unreal Engine 5, ma a differenza di Lyra, non è giocabile. È la stessa città dell'esperienza The Matrix Awakens, ma in questa potrete vedere liberamente la città, i suoi edifici, i suoi veicoli, pedoni e altro ancora.

Questo è solo l'inizio di Unreal Engine 5. Come per Unreal Engine 4, l'azienda continuerà a eseguire iterazioni su Unreal Engine 5 per implementare nuove funzionalità, aggiornamenti, strumenti e altro ancora. Ci sono già sviluppatori che utilizzano questo nuovo motore, incluso Epic Games stesso con Fortnite.

Fonte: GameInformer.