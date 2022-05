Mario Kart 9 nelle parole di Reggie Fils-Aimé: 'Nintendo probabilmente sta lavorando al concept'

Sappiamo tutti come Mario Kart 8 Deluxe sia un vero successo commerciale. Il remake per Nintendo Switch continua imperterrito a scalare le classifiche di vendita di tutto il mondo. E ora, con i nuovi contenuti usciti di recente, la strada per Mario Kart 9 è ancora lunga.

Tuttavia secondo una recente intervista, Reggie Fils-Aimé ha parlato proprio di questo potenziale nuovo capitolo e di ciò che potrebbe pensare Nintendo durante la sua creazione, cosa che sa bene essendo stato per anni CEO di Nintendo of America.

"Quando pensi a un Mario Kart 9...la loro mentalità è che vogliono fare un'esperienza fantastica e nuova su ogni piattaforma. Mario Kart 8 era davvero un gioco Wii U che è stato aggiunto per Switch, quindi concettualmente probabilmente stanno lavorando su un Mario Kart 9. Non pubblicheranno un Mario Kart 9 finché non capiranno cosa sarà nuovo, diverso, avvincente...cosa farà avanzare il franchise, perché è quello che vogliono fare con ogni capitolo" ha dichiarato.

Con i percorsi aggiuntivi, Nintendo ha intenzione di portare nuovi contenuti a Mario Kart 8 Deluxe fino al prossimo anno, pertanto passerà ancora molto tempo prima che il nuovo capitolo venga mostrato ufficialmente.

Fonte: GoNintendo