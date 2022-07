Marvel's Midnight Suns per PlayStation e Xbox in pre-order su Amazon nelle versioni base e speciali

Amazon ha dato il via ai pre-order per Marvel's Midnight Suns per PlayStation e Xbox.

Più nello specifico, sono disponibili i pre-order per la Standard Edition, Enhanced Edition e Legendary Edition per PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal prossimo 7 ottobre, chi effttuerà il pre-order avrà diritto alla Skin Defenders di Doctor Strange.

La Enhanced Edition include "5 skin premium: Captain America (Future Soldier), Captain Marvel (Mar-vell), Magik (Phoenix 5), Nico Minoru (Sister Grimm) e Wolverine (X-Force)", stando alla descrizione di Amazon e "garantisce l'accesso alle versioni di vecchia e nuova generazione (in formato digitale)".

La Legendary Edition "include il gioco base, l'accesso al Marvel's Midnight Suns Season Pass e 23 skin premium". Oltre a questo, il "Season Pass di Marvel's Midnight Suns include l'accesso ai primi quattro pacchetti DLC di Marvel's Midnight Suns, ognuno dei quali introduce un nuovo eroe completamente giocabile, nuove missioni, nuovi nemici e altro ancora".