Marvel’s Midnight Suns in un nuovo trailer dedicato a Spider-Man

Firaxis e 2K hanno trascorso le ultime due settimane a puntare i riflettori sui singoli personaggi di Marvel's Midnight Suns, iniziando con Capitan America e passando poi ad Iron Man. Ora è il turno di Spider-Man.

Sebbene non facesse parte della rosa iniziale di personaggi rivelata al momento dell'annuncio del gioco, Spider-Man è stato confermato come protagonista del prossimo RPG tattico con la sua presentazione il mese scorso. Potete dare un'occhiata al suo trailer più in basso.

Capitan America e Iron Man hanno anche ricevuto approfondimenti sul gameplay dopo i trailer dedicati ed entrambi i personaggi hanno ricevuto video incentrati sulla storia, quindi lo stesso dovrebbe accadere per Spider-Man nei prossimi giorni.

Marvel's Midnight Suns sarà lanciato il 7 ottobre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. È in fase di sviluppo anche una versione per Nintendo Switch.

