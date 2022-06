Marvel's Midnight Suns in un leak che avrebbe svelato data di uscita ed edizioni

Marvel's Midnight Suns qualche mese fa ha subito un rinvio: per adesso non abbiamo informazioni, ma ora un leak sembra aver trapelato non solo le varie edizioni, ma anche la sua data di uscita.

Nils Ahrensmeier, un giornalista, ha fatto trapelare in anticipo molte informazioni sul gioco attraverso il suo account Twitter. Le immagini che ha pubblicato sono state in seguito rimosse per violazione di copyright e ciò rende le informazioni ancora più affidabili.

Ebbene, la data di uscita del gioco sarebbe programmata per il prossimo 6 ottobre e ci saranno tre versioni del gioco. La standard, che contiene il gioco base, la Enhanced Edition che include il gioco più un pacchetto premium con 5 skin tra cui Captain America (Future Soldier), Captain Marvel (Mar-Vell), Magik (Phoenix 5), Nico Minoru (Sister Grimm) e Wolverine (X-Force). Infine, la Legendary Edition include il gioco più un pacchetto premium con 23 skin ed il pass battaglia. Questa edizione contiene anche quattro DLC ognuno con un nuovo personaggio, missioni e molto altro.

The Enhanced Edition includes: Marvel’s Midnight Suns base game & Enhanced Premium Pack (featuring 5 premium skins). Premium Skins include: Captain America (Future Soldier), Captain Marvel (Mar-Vell), Magik (Phoenix 5), Nico Minoru (Sister Grimm), and Wolverine (X-Force). 2/6 pic.twitter.com/JxwhoM0KZY — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 2, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ovviamente per adesso si tratta di un leak, ma visto che le immagini sono state rimosse è possibile che queste informazioni siano vere. Non ci resta che attendere l'arrivo di eventuali informazioni durante gli eventi che si terranno questo mese.

Fonte: GamingBolt