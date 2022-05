Marvel's Midnight Suns valutato in Australia, l'annuncio della data di uscita è vicino?

Nel novembre dello scorso anno, 2K Games e gli sviluppatori Firaxis hanno ammesso che Marvel's Midnight Suns aveva bisogno ancora di un po' di tempo e quindi non sarebbe uscito a marzo 2022 come previsto.

Dopo diversi mesi di silenzio attorno al progetto, Marvel's Midnight Suns ha ora ricevuto una classificazione in base all'età dall'Australian Classification Board. Ciò potrebbe indicare che il lancio, o almeno la rivelazione della data di uscita, potrebbe avvenire prossimamente.

Sulla base delle valutazioni di altri giochi come Xenoblade Chronicles 3, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, Marvel's Midnight Suns potrebbe essere lanciato nei prossimi due o quattro mesi. La valutazione indica "Temi maturi e violenza soprannaturale" insieme a "acquisti in-game". Quest'ultimo è in linea con Firaxis che afferma che le microtransazioni sarebbero solo estetiche e non avrebbero alcun impatto sul gameplay.

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch al momento del lancio.

Fonte: ComicBook