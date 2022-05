Mass Effect 5 vedrà il ritorno del comandante Shepard?

BioWare ha iniziato a vendere una litografia fisica del suo poster dell'N7 Day che anticipava il prossimo Mass Effect. Sebbene ci siano un discreto numero di domande da porre, a una di queste è stata apparentemente data risposta nella descrizione ufficiale del prodotto.

Attualmente si legge che, “La minaccia dei Razziatori avrebbe potuto essere troncata, ma a caro prezzo, inclusa la Terra stessa. Mentre i sopravvissuti sono lasciati a raccogliere i pezzi, i fan si chiedono cosa accadrà dopo".

Tuttavia, come ha sottolineato lo YouTuber MrHulthen in un recente video, originariamente la descrizione diceva: "Mentre Shepard e i sopravvissuti sono lasciati a raccogliere i pezzi, i fan si chiedono cosa accadrà dopo". Il destino del Comandante alla fine di Mass Effect 3 è stato lasciato in qualche modo aperto e BioWare non ha confermato a titolo definitivo se l'iconico personaggio tornerà nel sequel. Forse questa parte della descrizione era un errore o forse, nel peggiore dei casi, è un enorme spoiler che è stato rivelato troppo presto.

Attualmente Mass Effect 5 è in via di sviluppo e non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Push Square