Mass Effect 5 è ancora nelle prime fasi di produzione ma sarà single player

BioWare ha due nuovi giochi di punta in sviluppo: Dragon Age Dreadwolf e Mass Effect 5. Anche se al momento lo studio sta ancora "immaginando" come sarà, il team è chiaro sull'esperienza single-player.

Pertanto questo nuovo capitolo è ancora in fase di pre-produzione. Tuttavia, la società che fa parte di Electronic Arts è molto impegnata in questo approccio al gioco. "Abbiamo un team che lavora sodo per creare il futuro nuovo gioco di Mass Effect in single player", si legge in una nota finale di Gary McKay CEO di BioWare.

Questo annuncio fa parte dello stesso in cui lo studio ha confermato che Dragon Age Dreadwolf ha raggiunto la sua fase alpha ed è ora giocabile dall'inizio alla fine. Questa può essere considerata una buona notizia perché EA continua a tenere in secondo piano giochi multiplayer o GaaS.

Al momento il nuovo Mass Effect vedrà il ritorno dei veterani della trilogia originale, oltre a molti altri e utilizzeranno Unreal Engine 5. Non resta quindi che attendere pazientemente un aggiornamento futuro, magari durante l'N7 Day.

Fonte: PSU