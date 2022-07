NBA 2K23 non sarà 'next-gen' su PC e i fan sono su tutte le furie

I fan di NBA 2k23 fanno di tutto per avere notizie sul nuovo capitolo del titolo di basket di grande successo. Ed è così che leggendo le FAQ sul sito ufficiale del gioco, viene confermato che la versione PC e Nintendo Switch di NBA 2k23 non sarà di next-get. Nelle righe si legge che il team sta lavorando con passione per capire cosa sarà possibile fare per il franchise in futuro, ma che per il momento si stanno concentrando esclusivamente per offrire una versione ottimizzata per le console di nuova generazione, quindi PlayStation 5 e Xbox Series X|S, facendo in modo tuttavia che l’esperienza resti fresca ed innovativa per i giocatori delle altre piattaforme.

Questa notizia ha fatto chiaramente arrabbiare i giocatori, molti dei quali lamentano di come non sia possibile far girare l’ultimo titolo dedicato alla NBA alle massime prestazioni su PC. Mentre si da ovviamente per scontato che Nintendo Switch non possa offrire le stesse potenze computazionali delle console next-gen.

Una cosa non calcolata dai pc player è che purtroppo ottimizzare un gioco per console è molto più semplice, essendo la piattaforma unica per tutti, mentre di configuraizoni PC ce ne sono tante e variegate, tanto da renderne difficoltosa qualsiasi ottimizzazione (guardate i guai successi a pur capolavori come Elden Ring).

Fonte: Gamepur