NBA 2K23 vedrà La Città totalmente rinnovata e perfettamente integrata alla Carriera ma solo nella nuova generazione ci console e PC

Il lavoro svolto con la versione di nuova generazione di NBA 2K23 sembra davvero ragguardevole, con attenzione dedicata a tutti i settori del gioco, dalla Carriera alla Città, rinnovata a sua volta ma disponibile solo su sistemi di nuova generazione. La Città presenta una serie di miglioramenti e integrazioni perfette con la modalità MyCareer.

"La città è un modo incredibilmente autentico per i giocatori di vivere la cultura del basket. Collegare MyCAREER alla città permette ai giocatori di vivere la loro carriera in modo unico, nel loro viaggio verso lo status di leggenda dentro e fuori dal campo", ha dichiarato Erick Boenisch, vicepresidente dello sviluppo NBA di 2K e Visual Concepts. "Il feedback della comunità è stato fondamentale per le nuove innovazioni che abbiamo aggiunto e non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino tutto ciò che abbiamo portato in NBA 2K23 quest'anno".

Quest'anno la città presenta una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti, tra cui:

Spostamenti rapidi: In base al feedback delle community, la città è leggermente più piccola rispetto a NBA 2K22 per offrire un'esperienza migliore. Inoltre, sono state aggiunte le stazioni di viaggio rapido per spostarsi rapidamente all'interno della città;

Nuovi Quartieri: I quartieri completamente rinnovati sono stati trasferiti e trasformati in destinazioni tematiche che toccano la vera essenza di ciascun quartiere;

Il Blocco ed il Teatro: La nuova mecca della competizione, il Blocco, si trova al centro esatto della città, dove i giocatori possono trovare tutti i grandi contenuti in un unico hub centrale. Il Teatro sostituisce gli edifici del magazzino e servirà da hub per giocare partite istantanee.

Dreamville Studio: Fondato dall'artista e produttore J. Cole, il Dreamville Studio è un luogo a cui i MyPLAYER potranno accedere se dimostreranno di avere le carte in regola per fare amicizia con J. Cole in MyCAREER durante la loro missione di conquista della città.

L’ Arena: Nuova location per le partite di MyCAREER, l'Arena offre un'atmosfera pre-partita con un'ampia piazza antistante. Per prepararsi alla partita, i giocatori entreranno e mostreranno la loro forma fisica davanti ai media in attesa, completeranno le missioni disponibili e altro ancora, per poi rispondere alle domande dei media nel post-partita.

Event Center e Jordan Challenge Building: Il design e l'aspetto completamente nuovi dell'Event Center aggiungono un nuovo livello di fascino, adatto a un edificio così importante, mentre il Jordan Challenge Building consentirà ai giocatori di accedere facilmente alla nuova modalità di gioco.

NBA 2K23 arriverà l'8 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.