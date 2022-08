NBA 2K23 mostrato in un nuovo trailer incentrato su tutte le novità di MyTeam

Non manca molto all'arrivo del nuovo NBA 2K23, che vanterà diverse migliorie al gameplay come al tiro, con nuovi parametri presi in considerazione e al modo in cui viene impostata la difesa, decisamente più realistica delle controparti precedenti.

Ma le novità non finiscono qui e il nuovo trailer pubblicato da 2K lo dimostra, facendo vedere cosa ci attende di nuovo nella modalità MyTeam. Tra le novità più importanti troviamo possibilità di giocare assieme ai propri amici nella stessa squadra e soprattutto la rimozione dei contratti, feature molto richiesta dai fan.

"Quest'anno abbiamo apportato a MyTEAM una serie di modifiche molto richieste dalla nostra community, tra cui la rimozione dei contratti e l'aggiunta di Triple Threat Online: Co-Op che permette ai giocatori di fare squadra con gli amici per la prima volta in assoluto per testare le loro abilità nel gioco online Co-Op 3v3", ha dichiarato Erick Boenisch, VP dello sviluppo NBA di 2K e Visual Concepts.

NBA 2K23 arriverà l'8 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.