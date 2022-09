NBA 2K23 bombardato di recensioni negative su Steam

NBA 2K23 sta subendo una caterva di recensioni negative su Steam. Quasi tutti commenti negativi riguardando la mancanza di caratteristiche di nuova generazione per il gioco come invece è accaduto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, compresa la grafica che è ripresa pari pari da quella PlayStation 4 e Xbox One.

A sfavorire l’efficacia di queste reazioni in realtà è il tempo di gioco impiegato. Moltissime sono state scritte da persone che hanno giocato al massimo una ventina di minuti, cioè il tempo sufficiente per avviarlo e configurarlo. Lascia pensare che si tratti più di una forma di protesta (organizzata o meno) che un vero e proprio bombardamento sulla qualità del gioco.

Ma non si parla solo di grafica old gen. Altre recensioni infatti lamentano che NBA 2K23 sia un copia incolla del suo predecessore e l’assenza di un sistema anti cheat su pc. Infine altre recensioni segnalano la presenza di un corposo stuttering nonostate i PC siano molto performanti. Nonostante questo il gioco è secondo nelle classifiche di vendita di Steam, subito dopo lo Steam Deck.

E voi che ne pensate? Avete già acquistato il gioco per PC? Avete riscontrato problemi? Fatecelo sapere nei commenti.