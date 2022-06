Need for Speed: Unbound è il nome del prossimo gioco della serie?

EA ha confermato che quest'anno non avrebbe tenuto uno dei suoi eventi annuali EA Play Live e che avrebbe invece fatto le sue rivelazioni e i suoi annunci in modo diverso, anche se sembra che luglio sarà ancora una volta il periodo in cui la società svelerà molti dei suoi giochi.

Recentemente, l'insider Tom Henderson ha affermato che il tanto atteso reboot di Skate, intitolato semplicemente "skate", dovrebbe essere annunciato insieme a un paio di altri giochi. In un nuovo report pubblicato su Exputer, Henderson sostiene che il prossimo Need for Speed sarà uno dei giochi che la società annuncerà e svelerà a luglio.

È interessante notare che, nel suo report, Henderson ha anche confermato i dettagli sul gioco riportati in precedenza, che sostenevano che le immagini avrebbero avuto in parte un'estetica stilizzata e anime; Henderson ha aggiunto che il design dei personaggi del gioco è simile a quello della serie televisiva The Boondocks.

Inoltre, i "meetup" saranno apparentemente una delle caratteristiche principali del gioco. Questi permetteranno ai giocatori di incontrarsi in tutta la mappa e di iniziare gare tra loro, su tracciati che, secondo Henderson, sono stati descritti come "unici". Si presume che la mappa del gioco sia attraversata anche da un grande binario ferroviario, anche se non si sa che tipo di ruolo potrebbe avere nelle gare.

L'insider afferma inoltre che il gioco potrebbe chiamarsi Need for Speed: Unbound. Sebbene non sia del tutto certo se questo sia il nome ufficiale del gioco o se sia solo un nome in codice, afferma che è il titolo che ha sentito più spesso.

In precedenza, alcune indiscrezioni hanno affermato che Need for Speed, qualunque sia il suo nome, non sarà cross-gen e sarà lanciato solo su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamingbolt.