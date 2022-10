Need For Speed Unbound come FIFA: consentirà ai giocatori una prova di 10 ore grazie a EA Play e Game Pass

La presentazione di Need For Speed Unbound ha un po' diviso il pubblico, soprattutto per l'aspetto stilistico che come abbiamo potuto vedere, mischia realismo con street art animata in-game, oltre a personaggi in cel-shading che però, potrebbero avere una valenza ben più importante di quanto si possa immaginare.

Per chi però nel periodo d'uscita del racing game, sarà abbonato a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate potrà provare Need For Speed Unbound per 10 ore, proprio come è successo per FIFA 23 e ultimamente tutti i titoli Electronic Arts. Si tratterà di affrontare le prime ore di un gioco completo, una sorta di demo che permetterà ai giocatori di provare il tutto per bene prima di deciderne l'acquisto.

Prova tra l'altro disponibile in anteprima dal 29 novembre, tre giorni prima del rilascio ufficiale sono su console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X|S) e PC.