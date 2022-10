Need For Speed Unbound: se proprio non amate i peculiari effetti visivi potrete disattivarli

Il nuovo Need For Speed Unbound è stato mostrato per la prima volta pochi giorni fa e oggi, abbiamo avuto un piccolo assaggio di gameplay. Quello che colpisce immediatamente è la direzione artistica data allo storico racing game, un taglio netto col passato e nel bene o nel male, qualcosa che contraddistingue Unbound dagli altri capitoli della serie.

Tuttavia, qualora proprio non vi piacessero sarà possibile disattivarli, come confermato proprio dal team di sviluppo. Questo cambierà sensibilmente l'aspetto visivo del titolo, facendo però scaturire qualche riflessione. Se da un lato infatti è ammirevole la disponibilità da parte di Criterion di "fare un passo indietro", dall'altro si intaccherebbe anche la direzione artistica data ad Unbound, la sua anima per certi versi.

Yes, you can turn the effects off. In fact, you can choose to never put them on in the first place. Just like any other part of a car — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 11, 2022

Permettere la disattivazione può sicuramente ampliare il pubblico, magari più tradizionalista, ma può anche minare l'autorevolezza della direzione, con Criterion che in qualche modo è riuscita a prevedere le critiche creandosi così una scappatoia. Sicuramente è un discorso complesso, soprattutto per una news, ma l'autorialità è un valore troppo importante per inserirla in un "on/off".

Vedremo come apparirà il gioco senza i caratteristici effetti o se, comunque, la struttura di gioco presenta altri assi nella manica in grado di rendere Unbound qualcosa di unico.

