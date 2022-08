New Tales From the Borderlands sembra sempre più realtà

New Tales From the Borderlands di Gearbox Software uscirà quest'anno, anche se le piattaforme e la data di uscita non sono ancora state confermate. L'azienda parteciperà al PAX West all'inizio di settembre, quindi è possibile che vengano rivelate tutte le informazioni. Nel frattempo, vari dettagli sulla storia, sulla Deluxe Edition e sui contenuti "maturi" sono trapelati grazie a una recente classificazione dell'Infocom Media Development Authority di Singapore.

Oltre alla versione PC, il sequel è stato classificato anche per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. La storia, classificata M18 ("Mature+18"), è ambientata su Pandora con tre nuovi personaggi (giocabili in momenti diversi). C'è Anu, una scienziata che vuole sfruttare un "cristallo con poteri curativi" per aiutare Octavio, suo fratello. Poi c'è Fran, proprietaria di una gelateria. Entrambi i personaggi sono uniti dall'interesse di impedire alle multinazionali di sfruttare il cristallo.

Non è chiaro se Octavio sia il terzo protagonista, ma il gameplay sembra piuttosto uniforme e si concentra su scelte di dialogo e azione. Quando si affrontano umani, robot o mutanti nemici, bisogna "premere con successo una sequenza di pulsanti in risposta alle richieste sullo schermo per superare lo scontro". Se non si riesce a farlo, spesso si muore e il giocatore deve ricominciare dal checkpoint precedente. Il che è praticamente in linea con i quick-time event del primo gioco.

Inoltre, come ci si aspetta da un titolo di Borderlands, ci sarà una violenza piuttosto estrema. "Un esempio di questo tipo è rappresentato da un uomo che accoltella una donna al collo o alla testa, oppure dalla donna che congela l'uomo e lo fa a pezzi, lasciando dietro di sé frammenti congelati, tra cui un arto e una testa mozzati. Ci sono anche altre forti rappresentazioni di violenza con dettagli di schizzi di sangue, come personaggi che vengono colpiti al petto o alla testa, o pugnalati agli occhi".

"Inoltre, ci sono rappresentazioni gore come una donna vista con una gamba mozzata e una sequenza in cui un personaggio tenta di riattaccare una testa mozzata a un cadavere usando un'asta di metallo". Questo oltre al linguaggio scurrile.

La Deluxe Edition conterrà una compilation del primo Tales From the Borderlands, insieme al sequel. Ulteriori bonus non sono ancora stati delineati.

Fonte: Gamingbolt.