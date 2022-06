One Piece Odyssey, l'RPG di Bandai Namco in un primo video gameplay

Durante il Summer Game Fest è stato mostrato un primo breve video gameplay di One Piece Odyssey. In questo video possiamo vedere spezzoni di gioco, con i protagonisti che si imbarcheranno in una nuova avventura.

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo con tutti gli elementi unici di One Piece che gli appassionati hanno richiesto a gran voce. Il progetto è in lavorazione da diversi anni, con l'obiettivo di ricreare in ogni dettaglio il mondo di One Piece.

Durante il viaggio, la ciurma dei pirati di Cappello di paglia, guidata da Monkey D. Rufy, viene travolta da una tempesta. Il gruppo si ritrova su una misteriosa isola, ma ciascun membro approda in un'area diversa, perdendo il contatto con gli altri. Da queste premesse, ha inizio un'avventura tra la natura selvaggia, in cui affrontare potenti nemici e conoscere i bizzarri abitanti dell'isola. Eccovi il video.

One Piece Odyssey arriverà nel corso del 2022 su PC, Xbox e PlayStation.