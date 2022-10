One Piece Odyssey in un nuovo gameplay trailer che ci porta nel regno di Alabasta

One Piece Odyssey è un gioco che molti fan del famoso anime attendono con impazienza, e di certo il prossimo RPG di Bandai Namco e ILCA promette molto bene stando a tutto ciò che abbiamo visto finora.

Ovviamente, immergersi nel popolare mondo di One Piece ed esplorare in prima persona i suoi luoghi familiari è una delle maggiori attrattive del gioco, e Bandai Namco ne ha evidenziato alcuni aspetti nel suo ultimo trailer.

Il nuovo video condiviso si concentra sul Regno di Alabasta, un luogo che i fan della serie conosceranno molto bene.

Il gameplay trailer offre uno sguardo alla location con oltre sette minuti di video, fornendo un assaggio di ciò che i giocatori possono aspettarsi nel gioco completo, tra cui luoghi e personaggi familiari, oltre a numerosi combattimenti ed esplorazioni.

In precedenza, One Piece Odyssey si è mostrato in un lungo video gameplay di ben 18 minuti in occasione dell'Anime Expo 2022.

One Piece Odyssey sarà lanciato il 13 gennaio 2023 su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PC.

Fonte: Gamingbolt.