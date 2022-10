Overwatch 2 raggiunge la bellezza di 500FPS con una RTX 4090!

Nonostante tutti i problemi, Overwatch 2 è già un successo sia di critica che di pubblico, ma lo è anche nei primi benchmark effettuati con la nuova RTX 4090, facendo segnare punte superiori a 500FPS, a una risoluzione di 1440p.

I Benchmark in realtà hanno interessato tutte le attuali schede video principali della casa di Santa Clara, mostrando però nette differenze a parità di condizioni, non solo di risoluzione ma anche di configurazione. Per il test abbiamo infatti un Intel i9-12900k e un Logitech G Pro X Superlight, per un'altra verifica davvero fondamentale.

RTX 4090 - 507fps

RTX 4080 16GB - 368fps

RTX 4080 12GB - 296fps

RTX 3080 - 249fps

RTX 3070 - 195fps

RTX 3060 - 122fps

Importante però per questo tipo di titoli è anche la latenza, che Nvidia combatte attraverso la funzion Reflex e anche qui, abbiamo interessanti confronti:

RTX 4090 - 8ms (12ms Reflex-off)

RTX 4080 da 16GB - 9ms (16ms Reflex-off)

RTX 4080 da 12GB - 10ms (20ms Reflex-off)

RTX 3080 - 11ms (23ms Reflex-off)

RTX 3070 - 13ms (30ms Reflex-off)

RTX 3060 - 18ms (45ms Reflex-off)

Per chi vuole competere davvero in Overwatch 2 sembra proprio che la scelta della scheda video sia abbastanza indirizzata.

Fonte: WCCFTech