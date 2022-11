Overwatch 2 e le skin: è più facile guadagnarle giocando a...World of Warcraft

Overwatch 2 è così avaro con le sue monete che i giocatori hanno scoperto che convertire l'oro di World of Warcraft in gettoni WoW è un modo molto più veloce per sbloccare cosmetici nello sparatutto di eroi free-to-play.

E' possibile ottenere una manciata di Overwatch Coins, la valuta in denaro reale del gioco, partecipando a sfide settimanali. Ci sono rendimenti decrescenti su quelle sfide, ma fare tutte e 11 le sfide ogni settimana farà ottenere un totale di 60 monete. Questo è l'equivalente di $ 0,60. Il pass battaglia costa $ 10 e molte skin costano $ 20. Insomma, per certi versi il gioco non vale la candela.

I giocatori di World of Warcraft possono quindi spendere il loro oro alla casa d'aste per i gettoni WoW, che è possibile riscattare per 30 giorni di gioco o $ 15 per l'account Battle.net. Ciò significa che è possibile spendere indirettamente oro WoW per oggetti in quasi tutti i giochi Blizzard, incluso Overwatch 2, un fatto che è diventato un punto di discussione tra i fan.

Non è esattamente un confronto equo, dato che Overwatch 2 è completamente free-to-play e World of Warcraft richiede ancora un abbonamento mensile, oltre agli acquisti di espansione per stare al passo con i contenuti attuali. Tuttavia, come ricordano i giocatori, il Battle Pass di Overwatch 2 a pagamento non offre alcuna moneta.

Fonte: Rock Paper Shotgun