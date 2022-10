Overwatch 2: Blizzard rinvia tutte le modifiche al bilanciamento alla Stagione 2

Blizzard ha dichiarato che non cambierà l'equilibrio dei suoi eroi in Overwatch 2 fino alla seconda stagione del gioco.

Nel suo ultimo post sul blog degli sviluppatori, Blizzard ha dettagliato il suo "pensiero attuale sull'equilibrio degli eroi e sul gameplay", tra cui rotazione della mappa e classifica dei giocatori.

"Anche se alcuni eroi si comportano meglio di altri e ci sono differenze tra i livelli di abilità dei giocatori, siamo stati felici di vedere che il livello di potenza complessivo di nessun eroe è lontano dai nostri obiettivi", ha detto Blizzard.

Corto animato di Overwatch 2 - "Kiriko".

Come previsto dal team, ogni eroe ha una percentuale di vittorie tra il 45% e il 55%. Pertanto, non sono previste modifiche immediate al bilanciamento (tranne un tweak a Zarya ma solo in Total Mayhem, insieme alla prossima major patch il 25 ottobre).

"Invece, il nostro team sta pianificando di apportare una serie di modifiche al bilanciamento per la seconda stagione che sono in linea con il nostro obiettivo di progettazione di garantire che il gioco nel complesso sia equilibrato ed equo, dando a ogni stagione un'identità più distinta", ha affermato Blizzard.

Detto questo, lo sviluppatore sta tenendo d'occhio la popolarità di alcuni personaggi e l'impatto delle percentuali di vittoria.

Ad esempio, il passaggio a 5v5 ha esercitato una pressione extra sui personaggi Tank e mentre D.Va è uno degli eroi più discussi, altri hanno effettivamente una percentuale di vittoria più alta.

Il post rileva anche la popolarità della nuova eroina Kiriko come una delle preferite nella community e come il suo tasso di vittoria sia aumentato man mano che i giocatori hanno imparato il suo set di mosse, ma è qualcosa che Blizzard osserverà attentamente.

Inoltre, il team di sviluppo ruoterà le mappe dentro e fuori da ogni stagione per consentire eventuali modifiche. Un elenco delle mappe attuali è incluso nel post del blog.

Blizzard si scusa anche per aver classificato alcuni giocatori troppo in basso nella prima settimana di gioco, a causa di un bug che ha avuto un impatto sulle valutazioni delle abilità dei giocatori.

"Grazie a tutti i giocatori che hanno partecipato alla prima settimana di Overwatch 2. Anche se questo periodo è stato incredibilmente emozionante per la community e il nostro team, è arrivato anche con molte sfide che stiamo cercando di affrontare rapidamente. Continueremo per ascoltare il feedback dei giocatori mentre ci sforziamo di rendere Overwatch 2 il miglior gioco possibile e non vediamo l'ora di condividere altro nelle prossime settimane che precedono la seconda stagione", ha affermato Blizzard.