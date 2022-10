Overwatch 2: Blizzard rimuove la discussa modalità 'Sexual Assault Simulator'

Una spregevole modalità di gioco personalizzata di Overwatch 2 è stata rimossa da Blizzard, ma potrebbe, sfortunatamente, riemergere a meno che non vengano presi ulteriori provvedimenti. Una modalità di gioco personalizzata creata e chiamata "Sexual Assault Simulator" è stata trovata e condivisa come avviso dall'utente di Twitter Lynn MBE.

Secondo i tweet, il suo bambino di 12 anni si è imbattuto nella modalità mentre guardava la lista personalizzata di Overwatch 2. Il famoso streamer Limmy ha quindi trovato e condiviso screenshot delle descrizioni e delle lobby della modalità di gioco.

La modalità di gioco è stata apparentemente presente in Overwatch 1 da gennaio di quest'anno, ma è stata aggiornata dopo il lancio di Overwatch 2 questo mese. La descrizione della modalità è: "Questa è la versione 1.2 del nuovo ed unico simulatore di molestie sessuali. Trova nuovi amici, vivi una vita normale e dai alla luce un bambino!".

La modalità costringe un giocatore a giocare come Cassidy contro una squadra di personaggi di Overwatch. Le istruzioni sullo schermo dicono ai giocatori di uccidere gli altri usando l'abilità di Overwatch 1 Flashbang di Cassidy e di usare il "tbag" sui giocatori nemici, con le parole "stuprare" che appaiono mentre lo si fa.

Do not let your children play Overwatch. My 12yo son found custom games within it, one called, 'sexual harassment' and one game that simulated the female characters being raped. Thankfully my son realised it was bad, closed the game and told me. Don't play #Overwatch