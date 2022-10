Overwatch 2 avrà avuto un inizio difficile, ma ha attirato 25 milioni di giocatori

Overwatch 2 è ora disponibile da due settimane e, la maggior parte di ciò che probabilmente gli utenti hanno sentito sul gioco fino ad ora è probabilmente stato negativo. Nonostante i numerosi incendi che Blizzard ha cercato di spegnere finora, lo studio ha rivelato che oltre 25 milioni di persone hanno giocato al gioco nei suoi primi dieci giorni.

Blizzard ha vantato gli enormi numeri di Overwatch 2 tramite una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana. “Il lancio di Overwatch 2 è stato un momento così importante per Blizzard. Siamo entusiasti di portare nuovi giocatori da tutto il mondo nel vibrante universo di Overwatch dando il benvenuto alla comunità Blizzard esistente", si legge nella dichiarazione di Blizzard. In questa dichiarazione è inclusa la rivelazione che vecchi e nuovi giocatori si sono uniti per un totale di oltre 25 milioni di persone.

Non solo, ma di questo numero fanno parte più nuovi giocatori che vecchi, come evidenziato anche nella dichiarazione. Inoltre il numero di giocatori di punta di Overwatch 2 è il triplo di quello del gioco originale. Non il più giusto dei confronti, ovviamente, dal momento che il primo gioco doveva essere acquistato e il sequel è free-to-play.

TWENTY FIVE. MILLION. PLAYERS. IN. TEN. DAYS. 🤯



Thank you to the 25 Million Players who have now jumped into #Overwatch2 with us 💙🧡 pic.twitter.com/2ESBr5Shmk — Overwatch (@PlayOverwatch) October 14, 2022

E' da qui che derivano molti dei primi problemi del sequel poiché il cambiamento alle fondamenta di Overwatch è stato più sconvolgente del previsto. Lo studio chiaramente non si aspettava che molte persone giocassero subito al gioco, con il risultato che i server hanno lasciato in coda per ore gli utenti. Per non parlare degli attacchi DDoS multipli e di alcuni giocatori i quali hanno confermato la perdita di vari oggetti cosmetici.

