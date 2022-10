Overwatch 2 disattiva temporaneamente Bastion e Torbjorn a causa di vari bug

Blizzard ha recentemente avviato la manutenzione di emergenza su Overwatch 2 per risolvere alcuni dei problemi più comuni che gli utenti hanno riscontrato con il gioco nella prima settimana di rilascio.

Nonostante la situazione dei server si sia normalizzata e le code per entrare in gioco siano praticamente inesistenti, molti utenti hanno segnalato problemi con i loro progressi e sblocchi all'interno del gioco. In particolare, c'era un bug - in linea di principio, ancora non risolto nella maggior parte dei casi - per cui una dozzina di personaggi sembravano non disponibili da usare anche se erano sbloccati. Secondo il post ufficiale sul blog di Overwatch, il problema è "con i server che salvano i progressi".

Due eroi in particolare hanno dovuto ricevere assistenza. È il caso di Bastion, che aveva un bug che rendeva illimitati i colpi della sua abilità definitiva, e Torbjorn, invece, aveva un bug che rendeva la sua abilità "Overload" utilizzabile due volte di seguito, aumentandone la vita e velocità di tiro per un tempo superiore a quello stabilito.

🚨 QUICK PSA 🚨



Bastion and Torbjörn will be taking a quick trip to the workshop while we iron out a few bugs in their ability kits!



🛠️ Bastion will be unavailable in all modes during this time, while Torbjörn will still be playable in Quick Play. pic.twitter.com/ghjLL5KV7b