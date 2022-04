Overwatch 2: una concept art potrebbe aver svelato la presenza di un Battle Pass

Una concept art per il menu principale di Overwatch 2 su ArtStation mostra tutte le opzioni che i giocatori dovrebbero aspettarsi. Oltre ai pulsanti come Gioca e Acquista, sembra esserci una nuova impostazione per un potenziale Battle Pass.

Sebbene lo screenshot non sia ufficiale e potrebbe non rappresentare le funzionalità della versione finale di Overwatch 2, il contenuto è stato pubblicato dall'artista senior dell'interfaccia utente di Blizzard Jayson Kirby.

Una descrizione nell'immagine afferma che "l'obiettivo era semplificare e perfezionare ulteriormente l'aspetto di Overwatch. L'obiettivo dei menu era davvero quello di mostrare gli eroi in dettaglio. Man mano che il giocatore avanzava nei menu, la posizione e le pose della telecamera e dell'eroe cambiavano dinamicamente".

Dopo una lunga attesa, la closed beta di Overwatch 2 dovrebbe iniziare a fine mese con l'accesso a nuove mappe, un nuovo eroe e altro ancora.

Attualmente Overwatch 2 non ha ancora una data di uscita precisa. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli da Blizzard.

Fonte: Dexerto