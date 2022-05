Overwatch 2 ha perso il 99% degli spettatori su Twitch una settimana dopo il lancio della beta

Nonostante il promettente debutto di Overwatch 2 su Twitch grazie alla Beta, lo sparatutto ha già perso gran parte del suo pubblico dopo solo una settimana.

Il clamore per il sequel è stato ai massimi storici la scorsa settimana quando i giocatori si sono affrettati ad accedere alla beta di Overwatch 2.

Mentre alcuni giocatori sono stati in grado di accedere, altri hanno potuto solo guardare i famosi streamer di Twitch.

Come risultato, Overwatch 2 ha battuto i record di spettatori su Twitch, con oltre 1 milione di spettatori simultanei che si sono sintonizzati per cercare di afferrare i codici Beta. Tuttavia gli attuali numeri di spettatori su Twitch per il gioco sono molto inferiori al picco della scorsa settimana.

Come segnala Dexerto, nella giornata di ieri Overwatch 2 ha avuto 1,4k spettatori su Twitch, ben lontano dagli 1,5 milioni di spettatori simultanei durante il lancio della Beta.

Sebbene sia naturale che il pubblico diminuisca lentamente man mano che più giocatori ottengono l'accesso alla beta e sono in grado di mettere le mani sul gioco, il calo del pubblico è piuttosto forte.

L'accoglienza per Overwatch 2 è stata mista, con una pletora di feedback positivi e negativi condivisi dai giocatori su Internet.

Inoltre, i giocatori hanno già iniziato a chiedere a Blizzard di risolvere vari problemi con il gioco, poiché molti hanno difficoltà a partecipare alle partite a causa dell'afflusso di nuovi giocatori e del controverso sistema di code.

Sebbene il pubblico di Overwatch 2 sia diminuito dal suo apice, ci sono molte possibilità che il gioco riesca a risorgere in futuro. Man mano che saranno annunciati nuovi personaggi e saranno apportate modifiche al sistema di gioco, Overwatch 2 potrebbe persino raggiungere l'obiettivo di 1 milione di spettatori simultanei in futuro.

Fonte: Dexerto.