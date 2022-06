Overwatch 2 sostituirà Overwatch al lancio, è ufficiale

In molti si sono chiesti che fine farà Overwatch una volta che Overwatch 2 verrà lanciato. La risposta semplice è: cesserà di esistere. Overwatch 2 infatti sostituirà in tutto e per tutto il primo capitolo e la conferma arriva proprio da Blizzard.

Il team di sviluppo di Blizzard ha recentemente tenuto una sessione AMA su Reddit con i giocatori. Quando un giocatore ha chiesto cosa significherà il lancio di Overwatch 2 in accesso anticipato nell'ottobre di quest'anno per il gioco originale, uno sviluppatore ha rivelato che il secondo capitolo sostituirà il primo Overwatch.

"Usiamo il termine Accesso anticipato per indicare che questo è solo l'inizio di molte novità in arrivo nel gioco. Stiamo lanciando nuovi eroi, mappe e funzionalità, ma ce ne sono ancora di più in arrivo stagionalmente, ogni 9 settimane. Di recente abbiamo pubblicato una tabella di marcia che descrive in dettaglio alcuni di questi contenuti, con un nuovo eroe in arrivo nelle stagioni 1 e 2 e una nuova mappa nella stagione 2. Inoltre, i pezzi più grandi del gioco che hanno sempre fatto parte della visione di OW2 saranno rilasciati nel gioco come parte del servizio live, incluso il lancio della campagna PvE l'anno prossimo. Quando OW2 verrà lanciato il 4 ottobre, sarà un sostituto dell'attuale servizio live" si legge nella risposta.

Forse non è del tutto una sorpresa sapere che il primo titolo cesserà di esistere, dato che non ha più ricevuto nessun aggiornamento da quando il team si è focalizzato su Overwatch 2, tuttavia adesso è scritto nero su bianco.

Fonte: GamesRadar